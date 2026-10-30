الرئيسية/محلياتالدفاع المدني يعلن زوال الخطر عن جازان وخميس مشيطدعا المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية30 أكتوبر 2026 16:14آخر تحديث : 30 أكتوبر 2026 18:44الإنذار المبكرأأجازان:أخبار 24الانذار المبكرمنطقة جازانجازانالدفاع المدنيالتعليقاتأأخبار ذات صلةعقوبات تصل لـ25 مليوناً.. اعتماد 26 مخالفة للأمن السيبرانيمنع المؤسسات التعليمية من حجب نتائج الطلاب بسبب المستحقات الماليةإلغاء اللجنة الوطنية للبرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدرالمملكة تعلق السفر والقدوم من كينيا لمواجهة "إيبولا"