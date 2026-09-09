الرئيسية/محلياتالدفاع المدني يعلن زوال الخطر عن خميس مشيطويؤكد استمرار الالتزام بالتعليمات الوقائية9 سبتمبر 2026 09:34آخر تحديث : 9 سبتمبر 2026 09:50إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ أأخميس مشيط:أخبار 24الانذار المبكرصافرات الانذارالدفاع المدنيخميس مشيطالتعليقاتأأخبار ذات صلةتسجيل 26 متنزهًا بمساحة 5 آلاف كلم² في سجل المناطق المحميةقطاع الطرق.. مستهدفات سنوية لدعم الصناعة الوطنيةولي العهد يستقبل الأمراء والعلماء وجمعًا من المواطنين"الوزراء": المملكة ماضية في الدفاع عن سيادتها والحفاظ على أمنها