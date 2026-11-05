الرئيسية/محلياتالدفاع المدني يعلن زوال الخطر عن محافظة شرورةدعا الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى اتباع إرشادات السلامة5 نوفمبر 2026 10:41آخر تحديث : 5 نوفمبر 2026 10:50تعرض شاشة الهاتف الذكي تنبيهًا وطنيًا للطوارئ حول خطر سقوط مقذوف، مع تعليمات للسلامة والاتصال بالطوارئ.أأشرورة:أخبار 24الانذار المبكرمحافظة شرورةصافرات الانذارالمديرية العامة للدفاع المدنيالدفاع المدنيالتعليقاتأأخبار ذات صلة70.7 مليون راكب عبر المنافذ البرية خلال 2025"الأرصاد": هطول أمطار على أجزاء من 9 مناطقالطيور بمحمية الملك سلمان.. التنوع يرتفع بأكثر من 55%تخريج 91 ضابطًا من دورة أعمال قوات أمن المنشآت