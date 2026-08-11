الرئيسية/محليات"الدلامي": تنظيم هيئة الطرق يوسّع نطاق العمل ويعزز تنافسية القطاعيجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع الطرق11 أغسطس 2026 18:10آخر تحديث : 11 أغسطس 2026 18:10الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطرق م. بدر الدلاميأأالرياض:أخبار 24مجلس الوزراءالاستثماراتالهيئة العامة للطرقجودة الطرقالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الأرصاد": أمطار خفيفة على الرياض غدًا توقيع عقد لإنشاء مواقف سطحية في حي المشاعل بالرياض"الطاقة" تنفّذ 9 آلاف زيارة وترصد 964 مخالفة في يوليوخاصمختصان: سوق تبوك العقاري مستقر والمشاريع الكبرى تدعم نموه