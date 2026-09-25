الرئيسية/محليات الدوسرى : يجب التصدي للتطرف والشائعات والدفاع عن الوطن ومقدساتهخطيب المسجد النبوي: المملكة شرفها الله بخدمة الحرمين الشريفين 25 سبتمبر 2026 14:55آخر تحديث : 25 سبتمبر 2026 14:56صلاة الجمعة من المسجد النبوى أأمكة المكرمة:أخبار 24الشيخ ياسر الدوسريالمسجد النبويالشيخ صلاح البديرخطبة الجمعةالمسجد الحرامالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الأرصاد": أمطار متوقعة على أجزاء من 8 مناطقالدفاع المدني: زوال الخطر عن جازانحرس الحدود يحتفي باليوم البحري بعروض ومسيرات واسعة"البحر الأحمر" تطلق المنصة الموحدة للسياحة الساحلية "رسا"