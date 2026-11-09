الرئيسية/محلياتالربيعة: أنجزنا 90% من مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن البرنامج يسعى لتسهيل وصول ضيوف الرحمن وتقديم خدمات عالية الجودة9 نوفمبر 2026 11:44آخر تحديث : 9 نوفمبر 2026 12:001:17أأالرياض:أخبار 24الحج والعمرةتوفيق الربيعةوزارة الحج والعمرةوزير الحج والعمرةالتعليقاتأأخبار ذات صلةإخراج 400 مبنى من الخدمة لعدم استيفائها معايير خدمة ضيوف الرحمنخاصتقسيط غرامات القطاعين الخاص وغير الربحي عبر "اعتماد"البسامي: فرضيات لمعالجة 900 خطر محتمل في الحجمحافظ بدر يتفقد المواقع المتضررة من السيول ويُوجِّه بمعالجتها