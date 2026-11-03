الرئيسية/محلياتالرقابة النووية: المعلومات النووية تصدر عن الجهات الحكوميةدعت إلى استقاء المعلومات من الجهات الحكومية المختصة والموثوقة3 نوفمبر 2026 17:08آخر تحديث : 3 نوفمبر 2026 17:37البيانات الموثقة من الجهات المسؤولة هي الطريق لمعرفة أخبار الشأن النووي.أأالرياض:أخبار 24الاسلحة النوويةهيئة الرقابة النووية والاشعاعيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةإطلاق أول مشروع استثمار مشترك لتطوير الأراضي في الرياضتخصيص "992" لخدمة مستفيدي "أبشر سفر للزوار"استدعاء 1262 مركبة "RAM" لخلل بوحدة التحكمتنفيذ "حد الغيلة" بمواطن استدرج مواطنة وقتلها