الرئيسية/محليات"الرياض الخضراء" يطلق حملة تشجير وتنظيف شعيب أم قصر بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني20 سبتمبر 2026 20:39آخر تحديث : 20 سبتمبر 2026 20:39"الرياض الخضراء" يطلق حملة تشجير وتنظيف شعيب أم قصرأأالرياض:أخبار 24رؤية السعودية 2030السعودية الخضراءولي العهد الأمير محمد بن سلمانولي العهدالتعليقاتأأخبار ذات صلةاليوم الوطنيتلفزيون أرامكو.. أول شاشة رأت السعودية تدشين المنصة الموحدة ومركز عمليات الهيئة العليا للأمن الصناعياليوم الوطنيقصة النشيد الوطني.. كيف أصبح صوتًا للوطن؟"الطاقة" ترصد 847 مخالفة للأنظمة البترولية والغازية في شهر