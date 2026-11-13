الرئيسية/محلياتالرياض ترفع جاهزيتها للأمطار بـ1963 عنصرًا بشريًا و6 آلاف معدة الفرق الميدانية تعمل على مدى الساعة لمعالجة تجمعات مياه الأمطار 13 نوفمبر 2026 22:12آخر تحديث : 13 نوفمبر 2026 22:12الفرق الميدانية تزيل تجمعات مياه الأمطار بالرياضأأالرياض:أخبار 24موسم الأمطارالامطارموسم الامطارأمانة منطقة الرياضالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الحج" تستكمل توقيع الاتفاقيات مع مكاتب شؤون الحجاج اكتمال تصنيع أولى طائرات "طيران الرياض" بالهوية اللؤلؤيةتنفيذ جسر ونفق عند طريق الثمامة مع طريق الشيخ حسن بن حسين غرامة 50 ألف ريال لمخالفات المحاسبة.. والسجن في جرائم الشيكات