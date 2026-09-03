الرئيسية/محلياتالرياض ترفع "غرامات مثيري" الغبار إلى 20 مليون رياليعتمد المركز في مراقبة جودة الهواء على 12 محطة ثابتة4 سبتمبر 2026 00:21آخر تحديث : 4 سبتمبر 2026 00:21الإبلاغ عن حالات تطاير الغبار في المواقع الإنشائيةأأالرياض:أخبار 24امانة منطقة الرياضالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئيالرياضالغبارالتعليقاتأأخبار ذات صلةخاص"مؤتمر تبوك للصحة النفسية" يجمع نخبة من المختصين لتعزيز الرفاه والتعافي"الغطاء النباتي": إعادة تأهيل 60 ألف هكتار من المراعي خلال العام الجاري"العدل" توقع عقدًا لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات العدلية"الأرصاد": الأمطار مستمرة حتى الأربعاء المقبل