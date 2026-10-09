الرئيسية/محلياتالرياض تستضيف الحدث العالمي للاتصال والاستدامة الفضائية دعم الابتكار في الاتصالات الفضائية وتعزيز تكامل الشبكات9 أكتوبر 2026 03:03آخر تحديث : 9 أكتوبر 2026 03:03هيئة الاتصالات والفضاء والتقنيةأأالرياض:أخبار 24عبدالله السواحههيئة الاتصالات والفضاء والتقنيةالاتحاد الدولي للاتصالاتالاتصالاتالتعليقاتأأخبار ذات صلةشهر يفصل جدة عن انطلاق مؤتمر ومعرض الحج 2026اكتمال الأعمال الرئيسة لجسر طريق الثمامة وإتاحته للحركة الجمعة"سير" تطرح "إكزوبوت" بفئتيها بسعر 399 ألف ريال"الأرصاد" تتأهب لموسم الأمطار