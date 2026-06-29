الرئيسية/محلياتالرياض تعزز دورها العالمي بقطاع العقارات عبر قمة جديدةقمة البروبتك بالرياض ترسخ مكانة المملكة بقطاع العقارات التقني30 يونيو 2026 00:35آخر تحديث : 30 يونيو 2026 00:35القمة العالمية للبروبتك تعد من أبرز المنصات الدولية المتخصصةأأالرياض:"أخبار 24"رؤية السعودية 2030القطاع العقاريالتحول الرقميالسعوديةالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةنيابة عن الملك.. نائب أمير مكة يتشرف بغسل الكعبة من جدة.. المملكة ترسم ملامح التعاون العالمي بقطاع المياهأمير الجوف يوجه برفع مستوى السلامة للحد من الحوادثمجس نانوي يضع جامعة نجران على خارطة الابتكار