الرئيسية/محليات الرياض تنضم للمؤشر العالمي لجودة الحياةيرصد التقدم المحرز في تحسين مستوى المعيشة 3 أغسطس 2026 20:16آخر تحديث : 3 أغسطس 2026 21:121 / 4 انضمام مدينة الرياض إلى المؤشر العالمي لجودة الحياةأأالرياض:أخبار 24برنامج جودة الحياةتحسين جودة الحياةمدينة الرياضامانة منطقة الرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةبدء التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية130 كاميرا ذكية تراقب شبكة الطرق على مدار الساعة8 ملايين نخلة بالمدينة تنتج 18% من محصول التمور بالمملكةالقدية تطلق "مسار اللعب" لاستقطاب المهندسين السعوديين