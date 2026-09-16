الرئيسية/محلياتالسديس: استهداف الحرمين يكشف النهج العدواني للحوثيينالاعتداءات على المقدسات تكشف انتهاكًا صارخًا للقيم والأعراف16 سبتمبر 2026 06:03آخر تحديث : 16 سبتمبر 2026 06:03 رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ أ.د. عبد الرحمن السديسأأمكة المكرمة:أخبار 24رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبويمليشيات الحوثيالشيخ عبدالرحمن السديسمكة المكرمةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الأرصاد": رياح سطحية متوقعة على 9 مناطقمؤشرات كثافة المعتمرين يالمسجد الحرام في ربيع الآخراعتراض مسيرة حاولت دخول المجال الجوي للعاصمة المقدسة انتهاء موسم الرعي في محمية الإمام عبدالعزيز