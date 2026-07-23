الرئيسية/محلياتالسعودية الأولى إقليميًا في الخدمات الحكومية الرقميةللمرّة الرابعة على التوالي بنسبة نضج بلغت 96%23 يوليو 2026 13:00آخر تحديث : 23 يوليو 2026 13:00هيئة الحكومة الرقميةأأالرياض:أخبار 24هيئة الحكومة الرقميةالذكاء الاصطناعيالشرق الاوسطالتعليقاتأأخبار ذات صلةأهالي تبوك يحتفون بعودة الأمير فهد بن سلطان من رحلته العلاجيةأمير نجران يكرّم مواطنًا بوسام الملك عبدالعزيز لتبرعه بجزء من كبدهانطلاق فعاليات المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 5 أغسطسالانتهاء من مشروع ربط مائي لخدمة 10 آلاف مستفيد بخليص