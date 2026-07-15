الرئيسية/محليات"السعودية للطاقة" تنفي انقطاع الكهرباء عن مدينة "عبد العزيز الطبية"التحقق من الشبكة أكد استقرار الإمدادات وعدم تسجيل أي انقطاع.15 يوليو 2026 10:09آخر تحديث : 15 يوليو 2026 10:11الشركة السعودية للطاقةأأالرياض:أخبار 24الاحمال الكهربائيةالشركة السعودية للكهرباءفصل الكهرباءمدينة الملك عبدالعزيز الطبيةالتعليقاتأأخبار ذات صلة النائب العام يلتقي رؤساء النيابات المكلفين ويؤكد على سرعة إنجاز القضايا"موهبة" تشارك في الاجتماع الـ75 للحائزين على نوبلرصد 2.7 ألف مخالفة خلال جولات رقابية في الباحةتوقعات بأمطار رعدية على 4 مناطق