الرئيسية/محلياتالسفارة السودانية بالرياض تدعو أبناء الجالية للتبرع بالدمضمن الحملة الوطنية لعام 202613 أكتوبر 2026 21:25آخر تحديث : 13 أكتوبر 2026 21:30تصوير بشير صالحأأالرياض:أخبار 24حملة التبرع بالدممبادرات وطنيةالسفارة السودانيةولي العهد الأمير محمد بن سلمانالجالية السودانيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةزوال الخطر عن الرياض والمنطقة الشرقيةخاصالزحام المروري في الرياض وجدة والدمام يُكلف 18 مليار ريال سنوياً ترقية "2440" فردًا من منسوبي الأمن العامالوزراء: الحوثيون سيواجهون عواقب اعتداءاتهم المتكررة على المملكة