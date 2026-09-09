الرئيسية/محلياتالسلطان: تأسيس محمية الإمام عبدالرحمن بن فيصل استدامة بيئية وثقافيةالمحمية تمتد على مساحة 4310 كم ضمن نطاق ضرما والمزاحمية 9 سبتمبر 2026 14:08آخر تحديث : 9 سبتمبر 2026 14:12محمية الإمام عبدالرحمن بن فيصل أأالرياض:أخبار 24الهيئة الملكية لمدينة الرياضمحمية طبيعيةمجلس الوزراءالتعليقاتأأخبار ذات صلةأمطار غزيرة وتجمعات للسيول.. إنذار أحمر على 4 مناطق 2.7 مليون مكالمة طوارئ على 911 في 4 مناطقإطلاق المرحلة الأولى من الرخص المهنية التخصصية للمدربينالقتل تعزيرًا بحق جانيين أقدما على تهريب "الميثامفيتامين"