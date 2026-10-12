الرئيسية/محلياتالسماح للمنشآت بتملك مركبات النقل الثقيل والخفيف دون حد أعلىلتعزيز مرونة أعمال المنشآت ودعم قدرتها على التوسع12 أكتوبر 2026 11:42آخر تحديث : 12 أكتوبر 2026 13:19شاحنات النقل الثقيلأأالرياض:أخبار 24النقل البريالهيئة العامة للنقلالشاحناتالتعليقاتأأخبار ذات صلةبدء استقبال طلبات إعاشة إفطار الصائمين بالمدينةمجموعة stc تتيح مكالمات مجانية وغير محدودة لجميع عملائها المتجولين خارج المملكة لمدة أسبوعالتحالف: يجري التعامل مع تهديد بمسيرات وكروز على المملكةالطيران المدني: تمديد تعليق العمليات التشغيلية بمطار الملك خالد