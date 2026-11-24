الرئيسية/محليات"السياحة" تتيح 5 خدمات رقمية عبر "توكلنا" توفر الخدمات خيارات أوسع للمستفيدين للوصول إليها24 نوفمبر 2026 18:01آخر تحديث : 24 نوفمبر 2026 18:01وزارة السياحة أأالرياض:أخبار 24خدمات سياحية رقميةرؤية السعودية 2030التكامل الرقمي في السياحةتحسين تجربة السياحوزارة السياحةتطبيق توكلناالتعليقاتأأخبار ذات صلة24 سؤالًا وجوابًا.. تفاصيل مبادرة دعم الأجور عبر "ساند"أبرز مشاريع قطاع التعليم في ميزانية 2027إصابة 11 شخصًا جراء هجوم حوثي استهدف برجًا بالمركز الماليولي العهد: رفعة الوطن ومصلحة المواطن في صدارة أولوياتنا