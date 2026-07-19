الرئيسية/محليات"السياحة" تفتح التقديم على الابتعاث المبتدئ بالتوظيفالتقديم متاح حتى 23 يوليو الجاري عبر مسار "واعد"19 يوليو 2026 18:10آخر تحديث : 19 يوليو 2026 18:39مبتعث لتعلم فنون الطهيأأالرياض:أخبار 24الابتعاثبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاثوزارة السياحةالدبلومالتعليقاتأأخبار ذات صلةشراكة استراتيجية لرفع وعي المقاولين بمتطلبات الكود السعودي للطرقالتكييف يستحوذ على 70% من فاتورة الكهرباء"وفد".. برنامج لتمكين الشباب من تمثيل المملكة دوليًاتمديد مهلة الحصول على رخص استخدام مياه الآبار لمدة عام