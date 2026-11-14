الرئيسية/محليات"الشؤون الإسلامية" تبرم عقودًا لصيانة المساجد بـ 48 مليون ريال تعزيز جاهزية 779 مسجدًا والارتقاء بخدمات الصيانة14 نوفمبر 2026 17:07فرق صيانة المساجد التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية تؤدي مهامهاأأالرياض:أخبار 24اعمال الصيانةوزارة الشؤون الإسلاميةالمملكةالنظافةالمساجدالتعليقاتأأخبار ذات صلةأمطار ورياح هابطة على معظم المناطق حتى الخميسفسح 45 محتوى سينمائياً و8 أعمال من المسلسلات خلال أسبوعأول معرض للكتاب في ينبع الصناعية بمشاركة أكثر من 40 دار نشرالتحالف: اعتراض وتدمير مسيّرتين بمنطقتي الرياض والجنوبية