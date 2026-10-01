الرئيسية/محلياتالشؤون الدينية: استهداف مكة والمدينة جريمة شنعاء واعتداء سافرهذه الاعتداءات لن تنال من أمن المملكة واستقرارها1 أكتوبر 2026 23:36آخر تحديث : 1 أكتوبر 2026 23:36رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبويأأمكة المكرمة:أخبار 24المسجد النبويمليشيات الحوثي الإرهابيةرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبويالحرم المكيالتعليقاتأأخبار ذات صلة"حافلات المدينة" تطلق المسار السريع لربط قطار الحرمين بالمسجد النبويالمملكة تفوز بعضوية مجلس المنظمة الدولية للتقييس للمرة السابعةأمطار رعدية على معظم مناطق المملكة حتى الثلاثاء اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين و4 مسيّرات في خميس مشيط وجازان