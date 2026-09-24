الرئيسية/محليات"الشميسي".. سبعة عقود من حكاية الطبابةيُعد من أشهر معالم الرعاية الصحية في الرياض24 سبتمبر 2026 18:40آخر تحديث : 24 سبتمبر 2026 19:061:52مجمّع الملك سعود الطبيأأالرياض:صفية الصفارمدينة الملك سلمان الطبيةمدينة الرياضمستشفياتالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةاليوم الوطنيرحلات الملك عبدالعزيز البرية والبحرية.. حكايات من دروب التوحيداليوم الوطنيمجلس الملك عبدالعزيز.. برلمان مفتوح يُدير الدولةاليوم الوطنيرحلة واحدة.. بدأت منها حكاية "السعودية"زوال الخطر عن مكة المكرمة والطائف وجدة وينبع وتبوك