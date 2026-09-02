الرئيسية/محلياتالصحة القابضة: لا صحة لما تم تداوله حول رسوم تدريب أطباء الامتياز استقبلت خلال عام 2026 أكثر من 42 ألف متدرب ومتدربة2 سبتمبر 2026 23:52آخر تحديث : 2 سبتمبر 2026 23:52 الصحة القابضة أأالرياض:أخبار 24الاطباءالاطباء السعوديينشركة الصحة القابضةالتعليقاتأأخبار ذات صلة39 جولة رقابية على السوق العقاري في شهروصول الدفعة الثالثة من ضيوف برنامج خادم الحرمين للمدينة المنورةالصمعاني: محاكم الاستئناف ركيزة في تعزيز جودة المخرج القضائيخاص"الأرصاد" لـ"أخبار 24": قراءتنا للطقس لا ترتبط بـ"نجم سهيل"