الرئيسية/محليات"الصحة" ترصد 116 ألف إجازة مرضية وتتحقق من نظامية إصدارهامنشأة أصدرت 70.7 ألف إجازة مرضية وممارس أصدر 259 إجازة في يوم واحد23 نوفمبر 2026 20:38آخر تحديث : 23 نوفمبر 2026 20:51شعار وزارة الصحة أأالرياض:أخبار 24مخالفاتوزارة الصحةالصحةالاجازات المرضيةالتعليقاتأأخبار ذات صلة124 دقيقة متوسط زمن العمرة في جمادى الأولى فتح التقديم على برنامج الابتعاث المبتدئ بالتوظيف في الخطوط السعوديةالديوان الملكي: وفاة الأمير سعود بن عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالعزيز45 مليون عملية إلكترونية عبر منصة "أبشر" خلال شهر