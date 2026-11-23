الرئيسية/محليات"الصحة" تنفي إلغاء خدمة "وصفتي" وتؤكد استمرارها وتطويرهاأكدت أن الخدمة تعد إحدى الخدمات النوعية ضمن برنامج تحول القطاع الصحي23 نوفمبر 2026 16:13آخر تحديث : 23 نوفمبر 2026 16:13مقر وزارة الصحة في المملكةأأالرياض:أخبار 24وزارة الصحةالتحول الرقميالقطاع الصحيالتعليقاتأأخبار ذات صلةأمير جازان يتسلّم شهادة "غينيس" لإنجاز "تجمع جازان" "التخصصي" يكرّم 41 عالمًا أدرجوا بقائمة "ستانفورد" لأفضل 2% عالميًااليوسف يطلق مكتب إدارة القيمة المستدامة بالنيابة العامةإطلاق شركة "ساحات" لاستثمار الأماكن العامة بالرياض