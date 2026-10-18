الرئيسية/محلياتالصمعاني: قواعد المكاتب الفنية تعزز النضج وتدعم جودة القضاءأكد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة العمل القضائي18 أكتوبر 2026 14:03آخر تحديث : 18 أكتوبر 2026 14:11وزير العدل د. وليد الصمعانيأأالرياض:أخبار 24الذكاء الاصطناعيالدكتور وليد الصمعانيوزير العدلالقضاء السعوديالتعليقاتأأخبار ذات صلةالقتل تعزيرًا لمواطنة أودت بأمها وشرعت في إنهاء حياة أختهاإيقاف زراعة الأعلاف "المعمّرة" والتحول إلى "الموسمية" بعد شهربدء التسجيل العيني لأكثر من 84 ألف عقار في 4 مناطق"الصحة" تضبط مخالفًا أعدّ الطعام داخل غرفة مريض بالمستشفى