الرئيسية/محلياتالصمعاني يبحث التعاون القضائي مع نظيره العراقي في مقر المجلس الأعلى للقضاء بالرياض 19 أغسطس 2026 21:39آخر تحديث : 19 أغسطس 2026 21:390:32وزير العدل يلتقي نظيره العراقيأأالرياض:أخبار 24مجلس القضاء الاعلىاجتماعاتالعلاقات السعودية العراقيةوزير العدلالتعليقاتأأخبار ذات صلة"مجلس القضاء" يبحث توظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير الإجراءات خاص"الفحص الدوري" لـ6.5 مليون مركبة العام الماضيخاصحملة وطنية لرصد التجاوزات البيئية في 35 واديًا بالمملكةالعودة للدراسةكيف نحمي أطفالنا من العدوى في المدارس؟