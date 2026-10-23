الرئيسية/محليات"الصناعات العسكرية" تعزز جاهزية منشآتها بدليل لاستمرارية الأعمال إصدار جديد يرفع جاهزية المنشآت الصناعية الوطنية ويعزز التنافسية23 أكتوبر 2026 19:55آخر تحديث : 23 أكتوبر 2026 19:55ورش الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعوديةأأالرياض:أخبار 24رؤية السعودية 2030توطينالهيئة العامة للصناعات العسكريةتطويرالصناعات العسكريةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمملكة الأولى خليجيًا والـ12 عالميًا في مؤشر التقاعد العالميناجون يروون لحظات الرعب.. شهادات مؤلمة من مطار الرياضتفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ"الصحة": المستشفى استقبل مصاب مطار الدمام وتوفي داخله