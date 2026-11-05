الرئيسية/محليات"الصناعة" تعالج 1.3 ألف طلب للإعفاء الجمركي خلال سبتمبرتشمل 18,554 بندًا من المواد الأولية والآلات والمعدات وقطع الغيار5 نوفمبر 2026 15:08آخر تحديث : 5 نوفمبر 2026 15:09تستمر التجارة العالمية في الازدهار مع نقل البضائع عبر البحار، كما يتضح من هذه السفينة المحملة بالحاويات في ميناء صاخب.أأالرياض:أخبار 24وزارة الصناعة والثروة المعدنيةالرسوم الجمركيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالتغطية الصحية في المملكة تصل إلى 97%ضبط 96 حالة اشتباه بالتستر التجاري خلال أكتوبرالقتل تعزيرًا لـ5 من مهربي المخدرات في عسيرالمملكة توسع نطاق التأشيرة السياحية لدول جديدة