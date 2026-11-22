الرئيسية/محلياتالصويان: التحول الرقمي يتجاوز 90% ويوفر 26 مليار ريال سنويًاإنجاز خدمات في 30 ثانية و95% جلسات قضائية عن بُعد22 نوفمبر 2026 16:02آخر تحديث : 22 نوفمبر 2026 16:380:46أأالرياض:أخبار 24وزارة الاعلامالخدمات الحكوميةهيئة الحكومة الرقميةالخدمات الالكترونيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةتحديث نطاقات تطبيق رسوم الأراضي البيضاء في الرياض"كود الطرق" يضع ضوابط لحماية المياه الجوفية من أعمال الطرقانطلاق المرحلة من بيع أراضي "مخطط السعيد" بجدةنادي الإبل يبدأ فحص الوبر ويعلن لجان تحكيم مهرجان الملك عبدالعزيز