الرئيسية/محليات "الطاقة" تنفذ 14 ألف زيارة وترصد 723 مخالفة خلال سبتمبررصد مزاولة أنشطة بترولية وبتروكيماوية وبيع أسطوانات الغاز دون ترخيص9 أكتوبر 2026 15:59آخر تحديث : 9 أكتوبر 2026 16:05شعار وزارة الطاقةأأالرياض:أخبار 24وزارة الطاقة والثروة المعدنيةبيع اسطوانات الغازالمخالفاتالغاز الطبيعيالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمملكة تستعرض تجربتها في تحويل السياحة إلى ركيزة تنمويةافتتاح الحركة المرورية على جسر طريق الثمامة بالرياض تدمير 3 منصات إطلاق صواريخ تستخدمها الميليشيات لتهديد الأمن الإقليمياستشهاد طيار ومواطنيَن إثر اعتداءين على مطار الرياض