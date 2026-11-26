الرئيسية/محلياتالطاقة: وفاة عامل وإصابة آخرين إثر اعتداء بمقذوف على مصفاة جازانيجري تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين26 نوفمبر 2026 20:58آخر تحديث : 26 نوفمبر 2026 21:16الطاقة: وفاة عامل وإصابة آخرين إثر اعتداء بمقذوف على مصفاة جازانأأالرياض:أخبار 24مليشيات الحوثي الإرهابيةحريق المصفاةوزارة الطاقةهجوم ارهابياعتداء بمقذوف جويالتعليقاتأأخبار ذات صلةإعادة انتخاب المملكة لعضوية "تنفيذي حظر الأسلحة الكيميائية"مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الأقل بنسبة الشكاوى خلال أكتوبر"الموارد البشرية" تؤكد متابعة صرف أجور المستفيدين من دعم "ساند" أمانة تبوك تطلق 5 عقود نظافة بأكثر من 380 مليوناً