الرئيسية/محليات"الطرق" تنجز معالجة نحو 8 آلاف ملاحظة لتعزيز السلامة المروريةالفرق الميدانية رصدت 12 ألف ملاحظة منذ انطلاق الحملة.15 يوليو 2026 17:45آخر تحديث : 15 يوليو 2026 17:45طرق المملكةأأالرياض:أخبار 24طرق السعوديةسلامة الطرقالسلامة المروريةالهيئة العامة للطرقالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الشورى" يطالب "الصحة" بالاستفادة من المستشفيات الجامعية وضبط المنصات خاصرصد ممارسات مخالفة لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميةاعتماد الاستراتيجية الخمسية لصندوق الشهداء والمصابين حتى 2030إعلان نتائج اختبار القدرة المعرفية الرقمي 6 أغسطس