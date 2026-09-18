الرئيسية/محليات"الطرق": توظيف نواتج الهدم يعزز استدامة الخلطات الإسفلتيةالمملكة تنتج نحو 22 مليون طن سنويًا من مخلفات البناء والهدم18 سبتمبر 2026 03:10آخر تحديث : 18 سبتمبر 2026 03:10 توظيف نواتج الهدم يعزز استدامة الخلطات الإسفلتيةأأالرياض:أخبار 24رؤية السعودية 2030الطرقمحافظة الأحساءالهيئة العامة للطرقالتعليقاتأأخبار ذات صلةمحمية الإمام تركي تصحح معلومات متداولة عن الرعي بالحجرة"البيئة" تدشن مشروع توحيد الخدمات المشتركة "إسناد"زوال الخطر عن خميس مشيط وأبها"الدفاع" تعلن مواعيد ومواقع العروض الجوية لليوم الوطني