الرئيسية/محلياتالعثور على مفقود بعد يومين في محمية الإمام تركيتحديد موقعه على بُعد نحو 45 كيلومترًا من أقرب طريق25 يوليو 2026 01:09آخر تحديث : 25 يوليو 2026 01:09العثور على مفقود بعد يومين في محمية الإمام تركيأأرفحاء :أخبار 24البحث عن مفقوديينالهلال الاحمر السعوديالعثور على مفقودينمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالتحالف: نفذنا ردًا عسكريًا متناسبًا ضد أهداف حوثية في الحديدةالنقل: أضرار طفيفة بسفينة سعودية استهدفت في البحر الأحمرإطلاق "تطبيق العلا" لتسهيل الخدمات الرقميةاستحداث مجلس للتعليم العام ومنحه صلاحيات موسعة