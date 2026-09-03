الرئيسية/محليات"العدل" توقع عقدًا لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات العدليةيشمل التعاون مع هيوماين تطوير الخدمات والمنصات الرقمية3 سبتمبر 2026 18:05آخر تحديث : 3 سبتمبر 2026 18:05توقيع العقد بين وزارة العدل و«هيوماين»أأالرياض:أخبار 24وزارة العدلالخدمات الحكوميةهيوماينالذكاء الاصطناعيالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الأرصاد": الأمطار مستمرة حتى الأربعاء المقبلبدء طلب التأهيل لتشغيل منصة إدارة النفايات الوطنيةاستدعاء 169 مركبة كيا تيلورايد 2025 لخلل في مساند الظهرطيران الرياض يطلق أولى رحلاته المباشرة إلى بانكوك