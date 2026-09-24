الرئيسية/محليات"العقاري" يودع أكثر من مليار ريال لمستفيدي "سكني" في سبتمبراستمرار إنجازات صندوق التنمية العقارية بتوزيع 9.7 مليار ريال في 202624 سبتمبر 2026 12:23آخر تحديث : 24 سبتمبر 2026 12:34إحدى فعاليات صندوق التنمية العقارية أأالرياض:أخبار 24الدعم السكنيصندوق التنمية العقاريةالصندوق العقاريالتعليقاتأأخبار ذات صلةإصدار 141 ألف رخصة بنية تحتية في الرياض منذ بداية العام"الأرصاد": أجواء ماطرة على أجزاء من عدة مناطق1545 مبتعثًا يعززون حضور المملكة العلمي بأمريكا وكنداابتكار بلدي 2026.. منصة لصناعة حلول رقمية جديدة