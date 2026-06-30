الرئيسية/محليات"العقار": التعامل مع غير المرخّصين يرفع مخاطر العروض الوهميةحذّرت من الدخول في تعاملات عقارية مع غير المرخصين 30 يونيو 2026 18:51آخر تحديث : 30 يونيو 2026 19:02مزاولة الأنشطة العقارية تخضع لمنظومة تنظيمية ورقابية تستوجب الحصول على التراخيصأأالرياض:"أخبار 24"تحذيرات الهيئة العامة للعقارالهيئة العامة للعقارالعقاراتالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الأرصاد": أمطار رعدية متوقعة على 3 مناطقنائب أمير حائل يبحث خطط مشروع قطار حلم الصحراء"الراجحي" يشكر القيادة على استثناء فئات الضمان من شرط التابعينتخريج 192 مطوّرة من أكاديمية Apple وطويق