الرئيسية/محليات"العناية بالحرمين" تدعو المعتمرين لتجنب أوقات الذروةيعزز انسيابية الحركة داخل المطاف والمسعى14 أغسطس 2026 02:06آخر تحديث : 14 أغسطس 2026 02:07الطواف حول الكعبةأأمكة المكرمة:أخبار 24الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوينسكالعمرةالمعتمرينالتعليقاتأأخبار ذات صلةتدشين منصة إلكترونية لتعزيز الرقابة وأتمتة الخدمات بالمساجدانطلاق موسم عنيزة الدولي للتمورإطلاق برامج بكالوريوس في النقل السككي لأول مرة بالمملكة"الأرصاد": مؤشر "النينيو" يسجل +2.02 درجة والظاهرة في مرحلة التطور