الرئيسية/محليات"العنف الأسري" يباشر واقعة تعرض طفل للإساءةجار استكمال الإجراءات اللازمة وفقًا لنظام حماية الطفل9 أكتوبر 2026 18:21آخر تحديث : 9 أكتوبر 2026 18:21مركز بلاغات العنف الأسريأأالرياض:أخبار 24مواقع التواصل الاجتماعينظام حماية الطفلالعنف الاسريمركز بلاغات العنف الاسرىالتعليقاتأأخبار ذات صلة"البيئة" تعتمد دليل نقل الثروة الحيوانية ومنتجاتها50 ألف جولة رقابية على الجوامع والمساجد في جازان "الطاقة" تنفذ 14 ألف زيارة وترصد 723 مخالفة خلال سبتمبرالمملكة تستعرض تجربتها في تحويل السياحة إلى ركيزة تنموية