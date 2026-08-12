الرئيسية/محليات"الغذاء والدواء" تطور منظومة سلامة المنتجات بالذكاء الاصطناعيلرفع كفاءة الإجراءات المتخذة لحماية المستهلك 12 أغسطس 2026 16:51آخر تحديث : 12 أغسطس 2026 16:51مقر الهيئة العامة للغذاء والدواءأأالرياض:أخبار 24التقنيات المتقدمةالهيئة العامة للغذاء والدواءحماية المستهلكالذكاء الاصطناعيالتعليقاتأأخبار ذات صلةإسناد إدارة محطات المياه لـ "حلول المياه" بكفاءات وطنية 100%توقيع أول مشروع وطني لاستدامة الغابات بقيمة 40 مليون ريالصيف 2026.. جدة تتصدر الوجهات السياحية البحرية "توكلنا" الأول في رضا المستفيد بالمملكة