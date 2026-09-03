الرئيسية/محليات"الغطاء النباتي": إعادة تأهيل 60 ألف هكتار من المراعي خلال العام الجارييستهدف التأهيل 70 موقعًا و25 فيضة وروضة 3 سبتمبر 2026 18:46آخر تحديث : 3 سبتمبر 2026 19:26جرار زراعي يشارك في حملة "نثر بذور" لتأهيل المراعي الطبيعيةأأالرياض:أخبار 24الطبيعةالسعودية الخضراءالاراضيالمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحرالتعليقاتأأخبار ذات صلةخاص"مؤتمر تبوك للصحة النفسية" يجمع نخبة من المختصين لتعزيز الرفاه والتعافي"العدل" توقع عقدًا لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات العدلية"الأرصاد": الأمطار مستمرة حتى الأربعاء المقبلبدء طلب التأهيل لتشغيل منصة إدارة النفايات الوطنية