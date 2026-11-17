الرئيسية/محلياتالغطاء النباتي يستعيد حضوره في المراعي بـ"نثر البذور" جمع أكثر من 95 طناً من البذور البرية منذ إطلاق المبادرة18 نوفمبر 2026 01:24آخر تحديث : 18 نوفمبر 2026 01:241 / 2مبادرة نثر البذورأأالرياض:أخبار 24مركز الغطاء النباتي ومكافحة التصحرالبذورالسعودية الخضراءوزارة البيئة والمياه والزراعةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"حافلات المدينة" تُطلق خدمة الرد الآلي للمستفيدين"الوزراء": السماح لمكتب المحاماة الأجنبي بتأسيس شركةتعويض ملاك 7 آلاف قطعة أرض بأراضٍ بديلة بالرياضحديقة الحيوان تستقبل زوارها الخميس ضمن موسم الرياض