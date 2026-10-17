الرئيسية/محليات"الغطاء النباتي" يستكمل نثر البذور البرية في 4 مواقع بالجوفضمن مبادرة تأهيل المراعي الطبيعية وموسم التشجير الوطني 202617 أكتوبر 2026 14:17آخر تحديث : 17 أكتوبر 2026 14:17آلية زراعية تنثر البذور في أحد المواقع بمنطقة الجوفأأالجوف:أخبار 24البرنامج الوطني للتشجيرالجوفالمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحرالتعليقاتأأخبار ذات صلةضبط نحو 14 ألف مخالف وترحيل 9.5 آلاف خلال أسبوعالقتل تعزيرًا لـ5 مواطنين انضموا لتنظيم إرهابي وأطلقوا النار على رجال أمن"الأرصاد": ضباب على سواحل مكة والمدينة والشرقية مطار المؤسس يستكمل انتقال الرحلات إلى الصالة 4