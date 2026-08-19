الرئيسية/محليات"الفحص الدوري" لـ6.5 ملايين مركبة العام الماضيمعالجة 37690 بلاغًا بشأن محطات الفحص الفني الدوري19 أغسطس 2026 16:18آخر تحديث : 19 أغسطس 2026 16:48إحدى محطات الفحص الدوريأأالرياض:سليمان العنزيالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودةالفحص الدوري للسياراتمحطات الفحص الدوريالمركباتالتعليقاتأأخبار ذات صلةخاصحملة وطنية لرصد التجاوزات البيئية في 35 واديًا بالمملكةالعودة للدراسةكيف نحمي أطفالنا من العدوى في المدارس؟"الأرصاد": الصيف يقترب من نهايته والخريف يبدأ أرصاديًا في أول سبتمبربدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من "مواقف المدينة"