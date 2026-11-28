الرئيسية/محليات"الفضلي" يشارك في غرس الشتلات بمتنزه أبا القلات بالمجمعةأول تمويل بديل عبر منصة "إحسان"28 نوفمبر 2026 16:45آخر تحديث : 28 نوفمبر 2026 16:52الفضلي بغرس الشتلات في متنزه أبا القلات الوطنيأأالرياض:أخبار 24التشجيرالمجمعةمنصة احسانعبدالرحمن الفضليوزارة البيئة والمياه والزراعةالتعليقاتأأخبار ذات صلة5 ميداليات عالمية للمملكة في معرض ومسابقة الابتكار "سيف 2026"الخطوط السعودية تحصد للمرة الأولى ثلاث جوائز في حفل "إيفي" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026ضبط 9169 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل والحدود وترحيل 14 ألفاً خلال أسبوعيمثلون 57 دولة.. "كاوست" تخرّج 524 طالبًا وطالبة من الدراسات العليا