الرئيسية/محلياتالفيصل عن تصريحه بشأن الصين واليمن: "قوّلوني ما لم أتفوّه به"دعا إلى الرجوع للمصادر الأصلية للتحقق من تصريحاته ومواقفه16 أكتوبر 2026 17:00آخر تحديث : 16 أكتوبر 2026 17:02الفيصل يلقي كلمة في منتدى بكين شيانغشان الشهر الماضيأأالرياض:أخبار 24الصينالامير تركي الفيصلاليمنالتعليقاتأأخبار ذات صلةتبدأ من 200 ريال .. "التجارة" تعتمد غرامات مخالفات أنظمة البيع التحالف: تدمير صاروخين "كروز" و3 مسيّرات وصاروخ باليستيممرات جازان البحرية.. وجهات عصرية تمنح السياحة أبعادًا جديدةتنظيم صندوق التعليم العالي.. تنمية موارد الجامعات وتطوير مشاريعها