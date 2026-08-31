الرئيسية/محلياتالقتل تعزيرًا لمروّج "أمفيتامين" للمرة الثانية في جازانتم تنفيذ الحكم بالجاني اليوم بعد صدور حكم قضائي نهائي وأمر ملكي31 أغسطس 2026 12:36آخر تحديث : 31 أغسطس 2026 12:36مبنى وزارة الداخلية في الرياضأأجيزان:أخبار 24وزارة الداخليةجازانالامفيتامينترويج المخدراتالتعليقاتأأخبار ذات صلة"ملكية الرياض" تدعو للإبلاغ عن مخالفات تطاير غبار المشاريع الإنشائيةحالتان للاستثناء من كود الطرق... و6 حالات لإلغائه أو تعليقهاستمرار الأجواء الماطرة على أجزاء من 5 مناطقوضع حجر أساس مشروع "ويستن أبها" بعسير